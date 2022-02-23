Volkswagen'in gemi yangınındaki zararı 155 milyon doları buldu

Volkswagen'in gemi yangınındaki zararı 155 milyon doları buldu

Volkswagen Grubu'nun araçlarını taşıyan dev kargo gemisinde çıkan yangın, Alman şirketi 155 milyon dolar zarara soktu.

Almanya'nın Emden kentinden ABD'deki Davisville limanına doğru seyir halinde olan ve Porsche dahil Volkswagen Grubu'nun lüks otomobillerini taşıyan Felicity Ace gemisi, geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olmuştu.

Kuru yük gemisinde, sınırlı sayıda üretilen lüks Porsche otomobiller de dahil olmak üzere Volkswagen Grubu'na ait markaların arabaları bulunuyordu.

22 kişilik mürettebat cankurtaran botlarıyla tahliye edilirken; gemide Volkswagen, Porsche, Audi ve Bentley marka 3 bin 965 adet lüks otomobil olduğu belirtildi.

VOLKSWAGEN'İN ZARARI BÜYÜK

Birleşik Krallık merkezli Russell Group, Atlantik okyanusunda alev alan Felicity Ace isimli kargo gemisindeki kaybın bilançosunu hesapladı. Gemideki malların toplam değerinin 438 milyon dolar olduğu, bunun 401 milyon dolarlık kısmının otomobileri kapsadığı bildirildi.

Volkswagen Grubu'nun gemideki otomobillerinin 155 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilliyor.

PORSCHE TESLİMATLARI GECİKTİ

ABD’de bulunan bir Porsche bayisinin, perşembe gününden bu yana otomobil bekleyen müşterilerle endişeli görüşmeler yaptığı belirtildi.

'Eastpointe' isimli bayinin onlarca müşterisi, değerleri 50 bin dolar ila 265 bin dolar arasında değişen lüks Alman otomobillerinin teslimatını bekliyor.