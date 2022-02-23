Euro
15.58
-0.41%
Dolar
13.75
-0.37%
Altın
838.31
-0.63%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
525.495
1.84%
BTXN Coin
39.70
3.35%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Volkswagen'in gemi yangınındaki zararı 155 milyon doları buldu

    Volkswagen Grubu'nun araçlarını taşıyan dev kargo gemisinde çıkan yangın, Alman şirketi 155 milyon dolar zarara soktu.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 08:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Volkswagen'in gemi yangınındaki zararı 155 milyon doları buldu

    Almanya'nın Emden kentinden ABD'deki Davisville limanına doğru seyir halinde olan ve Porsche dahil Volkswagen Grubu'nun lüks otomobillerini taşıyan Felicity Ace gemisi, geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olmuştu.

    Kuru yük gemisinde, sınırlı sayıda üretilen lüks Porsche otomobiller de dahil olmak üzere Volkswagen Grubu'na ait markaların arabaları bulunuyordu.

    22 kişilik mürettebat cankurtaran botlarıyla tahliye edilirken; gemide Volkswagen, Porsche, Audi ve Bentley marka 3 bin 965 adet lüks otomobil olduğu belirtildi.

    VOLKSWAGEN'İN ZARARI BÜYÜK

    Birleşik Krallık merkezli Russell Group, Atlantik okyanusunda alev alan Felicity Ace isimli kargo gemisindeki kaybın bilançosunu hesapladı. Gemideki malların toplam değerinin 438 milyon dolar olduğu, bunun 401 milyon dolarlık kısmının otomobileri kapsadığı bildirildi.

    Volkswagen Grubu'nun gemideki otomobillerinin 155 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilliyor.

    porsche

    PORSCHE TESLİMATLARI GECİKTİ

    ABD’de bulunan bir Porsche bayisinin, perşembe gününden bu yana otomobil bekleyen müşterilerle endişeli görüşmeler yaptığı belirtildi.

    'Eastpointe' isimli bayinin onlarca müşterisi, değerleri 50 bin dolar ila 265 bin dolar arasında değişen lüks Alman otomobillerinin teslimatını bekliyor.

    Volkswagen in gemi yangınındaki zararı 155 milyon doları buldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Halil Falyalı cinayeti: 5'i tutuklandı
    3. Sayfa

    Halil Falyalı cinayeti: 5'i tutuklandı

    Gün gün Omicron belirtileri
    Sağlık

    Gün gün Omicron belirtileri

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Görüş Bildir