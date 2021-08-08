Volkswagen'in ilk elektrikli coupe-SUV modelinden yeni fotoğraflar

Kamuflajlı görsellerle karşımıza çıkan elektrikli Volkswagen ID.5 GTX, Alman markanın ilk elektrikli coupe-SUV modeli olacak.

Alman otomotiv devi Volkswagen, şu sıralar yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor. Markanın ilk elektrikli coupe-SUV modeli olacak yeni ID.5 GTX, eylül ayındaki Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.

Henüz üretime yakın bir konsept olan ve bolca kamuflaj barındıran yeni otomobille ilgili birçok görsel paylaşıldı.

ID.5 GTX'in tasarımı, aslına bakacak olursak ID.4 GTX'ten pek de farklı değil. İki araç arasında, özellikle B sütununa kadar neredeyse aynı diyebileceğimiz bir benzerlik var.

Otomobilin arka tarafına baktığımızda ise asıl farklılığın burada olduğunu görüyoruz ve yeni modele coupe görünümü kazandıran daha eğimli bir C sütunuyla karşılaşıyoruz.

TEKNİK DETAYLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Volkswagen ID.5 GTX'in teknik detayları henüz belli değil. Ancak otomobilin, ön ve arka aksa yerleştirilen iki elektrik motorundan güç alacağı ve dört tekerlekten çekiş sunacağı biliniyor.

Sİstemin ID.4 GTX ile benzer olacağını düşünürsek, 295 beygir civarında güç üretebileceğini söyleyebiliriz.

Öte yandan ID.5 GTX'in WLTP'ye göre 497 kilometre sürüş menzili sunacağı resmi olarak onaylandı.

Volkswagen, ID.5 GTX'in üretim versiyonu önümüzdeki yıl satışa sunmayı amaçlıyor. Bu yeni model, Alman markanın elektrikliye geçiş sürecinde önemli bir yere sahip olacak.







