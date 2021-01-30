Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

Volkswagen'e ait kamyon üreticisi MAN, Almanya’da 2022’nin sonuna kadar 3 bin 500 çalışanının işine son vereceğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor günler geçiren Alman otomobil devi Volkswagen, yeniden yapılanma ile zararı en aza indirmek istiyor.

Volkswagen'e ait kamyon üreticisi MAN’dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, şirketin sürdürebilir olarak yeniden yapılanması için İş Konseyi ve IG Metall sendikasıyla, işten çıkarmalar dahil kilit konular konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

3 BİN 500 KİŞİ İŞTEN AYRILACAK

Anlaşmaya göre, 2022'nin sonunda, Almanya'da sosyal haklar mümkün olduğunca korunarak 3 bin 500 kişinin işine son verilecek.

BAZI FABRİKALAR KAPATILIYOR

Açıklamada, üretiminin yeniden yapılandırılması kapsamında bazı fabrikaların kapatılacağına işaret edilerek, bu kapsamda Avusturya'nın Steyr kentindeki fabrikanın yanı sıra Almanya'daki Plauen fabrikasının da tartışmaya açık olduğu vurgulandı.

Yeniden yapılanmanın, şirketin faaliyet bilançosuna 1,7 milyar euro olumlu katkı yapmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Avrupa Birliği'nin iklimi korumaya yönelik yeni düzenlemelerinin baskısı altında kalan MAN, daha önce Almanya ve Avusturya başta olmak üzere dünya çapındaki 36 bin olan iş gücünü 9 bin 500 azaltmayı planlıyordu.