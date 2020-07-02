Volkswagen'in popüler SUV modeli Tiguan makyajlandı

Volkswagen'in en popüler SUV modellerinden Tiguan makyajlandı. Gelin otomobile gelen yeniliklere bir göz atalım.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2007'de üretmeye başladığı kompakt SUV modeli Tiguan, yeni düşük ve yüksek performanslı seçenekleriyle geldi.

Daha önceden kullanılan benzinli ve dizel motorları kullanmaya devam edecek Tiguan ailesine eklenen eHybrid seçeneğinde görev yapan 1.4 litre hacimli benzinli motor ve elektrik motoru ikilisi 245 beygir güç üretebiliyor.

Sadece elektrikle 130 km/s sürat yapabilen şarj edilebilir hibrit otomobilin elektrikli menzili 50 km olarak açıklandı..

Araçtan daha yüksek performans alabilmek için vites kolunun yanında bulunan GTE butonuna dokunmanız gerekiyor.





Tıpkı Arteon modelinde olduğu gibi Tiguan'a da "R" seçeneği eklendi. 2 litre hacimli, benzinli motoru 320 beygir güç üretebilen modelde, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 7 ileri vitesli DSG standart olarak kullanıcılara sunuluyor.

YARIŞ MODU

Otomobile bir de yarış modu ekleyen Volkswagen, direksiyona yerleştirdiği bir düğmeyle bu moda kolayca erişmenizi sağlıyor.

DAHA SPORTİF GÖRÜNÜM

Yeni bir ön bölümle bizleri selamlayan Tiguan'da aşağıya doğru kalınlaşan panjur, Golf'te olduğu gibi çamurluklara doğru uzayan Matrix LED farlar ve donanıma göre tasarımı değişen daha sportif görünümlü tamponlar kullanılıyor.

Jant çapları 17 ile 21 inç arasında değişen otomobilde yeni gövde renkleri de sunuluyor.

Arka bölüme geçildiğinde grafikleri yenilenmiş stoplar, sahte egzoz çıkışlarına sahip tampon ve reflektörlerin arasına çekilen kırmızı şerit görülebiliyor.

Yeni logonun altına alınan Tiguan yazısı ve yeniden tasarlanan 4MOTION arması da farklılıklar arasında göze çarpıyor.







Kaynak: Motor 1 Türkiye, Volkswagen