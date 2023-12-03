Volkswagen'in Rusya fabrikasındaki işçilere işten ayrılmaları için para teklif ediliyor Volkswagen'in şu anda boşta olan Rusya fabrikasındaki işçilere, işten ayrılmaları için fabrikanın yeni sahipleri tarafından ödeme teklif ediliyor. Fabrikanın gelecek yıla kadar boş kalması planlanıyor.

ensonhaber.com

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, otomotiv endüstrisinde geniş yankı buldu. Sektördeki bazı firmalar, Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı. Volkswagen, şirketin Rusya'daki varlıklarının Avilon adlı Rus şirketine satmıştı.

Söz konusu kararın ardından, Volkswagen'in Rusya'daki fabrikasında çalışan işçiler izne ayrılmıştı.

Fabrikanın yeni sahibi, işçilere para teklif ediyor

Volkswagen'in Rusya'daki eski fabrikasında izinli olan işçilere, işten ayrılmaları için ödeme teklif ediliyor.

Öte yandan, fabrikanın yeni sahipleri Alman şirketin ülkeden çıkışını tamamladıktan altı ay sonra üretime devam edecek bir ortak bulmakta zorlanıyor.

Rusya'nın Moskova'nın güneyindeki Kaluga bölgesinde bulunan fabrikanın yıllık 225 bin otomobil üretim kapasitesi bulunuyor.

Çok sayıda Batılı işletmenin Rusya'yı terk etmesi nedeniyle üretim ve istihdamdaki aksaklıkları sınırlamak Moskova'nın temel hedeflerinden biri oldu; bu sorun, göç ve zorunlu askerliğin yaygın işgücü kıtlığını tetiklemesiyle daha da ciddi hale geldi.

MPRA sendikasının fabrika komitesi başkanı Elena Kryukova, fabrikadaki işçilerinin ayda ortalama 50 bin rubleden (562 dolar) biraz fazla kazandığını söyledi.

Yeni sahipler tarafından sunulan izin programı kapsamında, personele şu anda maaşlarının üçte ikisi ödeniyor. Artık kendilerine, ayrılmaları halinde üç aylık maaş ve uzun süredir burada çalışanlara ikramiye teklif ediliyor.

Kryukova, yaklaşık 3 bin 600 kişiden oluşan geri kalan personelden yalnızca birkaçının yeni sahiplerin teklifini kabul ettiğini söyledi.