Volkswagen'in ucuz elektrikli otomobili 2027'de satışa çıkacak Volkswagen CEO'su Thomas Schaefer, elektrikli yeni modelin 2027 yılında resmen piyasada olacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Volkswagen, Euro 7 emisyon standartlarının gevşetilmesi nedeniyle uygun fiyatlı otomobilini ertelemişti.

Volkswagen, ID.2all konseptini temel alan uygun fiyatlı elektrikli otomobili için müşterilerini biraz daha bekletecek.

Volkswagen, "e-up!" isimli modelinin yerini alacak yeni giriş seviyesi elektrikli otomobili üzerinde çalışmaya başladı.

2027 yılında satışa çıkacak

Markanın CEO'su Thomas Schaefer, "ID.1" adını alacak modelin 2027 yılında resmen piyasada olacağını açıkladı.

Volkswagen, ID.1 için 20 bin euronun altında bir fiyat belirlemeye çalışacak. Bu planlama kapsamında Volkswagen'in farklı markalar ile de el sıkışabileceği söyleniyor.

Bununla birlikte, Volkswagen ve Skoda, Hindistan için farklı bir "küçük" model daha üretecek.

Volkswagen, ID.1'den önce ise, Polo boyutlarındaki ID2all modelinin üretim versiyonu piyasaya sürecek.