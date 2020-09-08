Volkswagen'in ülkemize gelecek elektrikli modeli ID.4'ün kabin görselleri yayınlandı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in ilk elektrikli SUV modeli olacak ve ülkemizde de satışa çıkacak ID.4 modelinden yeni fotoğraflar geldi.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere sürekli yeni modeller eklenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda yatırımlarına devam eden Alman otomobil üreticisi Volkswagen, elektrikli SUV modeli olacak ID4'ün üretimine temmuz ayında başlamıştı.

TÜRKİYE'DE SATILAN İÇİN TAM ELEKTRİKLİ VOLKSWAGEN OLACAK

Alman üreticinin elektrikli ürün gamının ikinci modeli olacak ID4, Almanya'da üretilip dünyaya gönderilecek. Bu model aynı zamanda Türkiye'de satılacak ilk tamamen elektrikli Volkswagen modeli de olacak.

İÇ MEKAN DETAYLARI BELLİ OLDU

Volkswagen, 23 Eylül’de resmi olarak tanıtmayı planladığı ID.4 elektrikli SUV modelinin iç mekanına ilişkin görseller paylaştı. Volkswagen ID.4 ve onun küçük kardeşi ID.3 hatchback’in kabin tasarımları birbirine fazlasıyla benziyor.

Volkswagen, ID.4'ün kabinini "modern ve konforlu bir salon" olarak tanımlıyor. Oldukça geniş bir yaşam alanı sunacak aracın dış tasarımı da oldukça sade görünecek. Wolfsburglu üretici, aracın kabinindeki döşemeleri de tamamen geri dönüştürülen materyallerden üretecek.



MEB platformunun sunduğu rahatlık ve ön kısımda bir motorun bulunmuyor oluşu Volkswagen ID.4'ün kabin hacminin oldukça geniş olmasını sağlayacak.

Bununla birlikte aracın, koltuklar dik konumda 543 litrelik bagaj hacmi sunacağını da söylememiz gerekiyor.

Volkswagen, 2025 yılına kadar toplamda 1.5 milyon tamamen elektrikli otomobil üretmeyi amaçlıyor. ID ailesi de bu planlamanın en önemli parçası.

2024 yılına kadar aileye 40 milyar dolar daha yatırım yapacak olan Alman üretici; Avrupa, Çin ve ABD'deki tesislerindeki üretimi de artıracak.