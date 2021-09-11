Volkswagen'in yeni elektrikli sedan modeli görüntülendi

2023'te ID ailesine katılması planlanan Volkswagen'in yeni elektrikli sedan modeli, test edilirken casus kameralara takıldı.

Elektrikli otomobil dünyasında ID serisiyle rekabete giren Volkswagen, yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Volkswagen'in ID ailesine ekleyeceği Passat boyutlarındaki elektrikli sedan modeli ilk kez kameralara yakalandı. İsmi henüz belli olmayan elektrikli araç, 2023 yılında piyasaya sürülecek.

İlk bakışta fazla kamuflaj taşımıyor gibi görünen otomobil, ön ve arka bölümde pek çok detayı sahte çizgilerle gizliyor.

Volkswagen ayrıca, farları ve stopları bantlarla başarılı bir şekilde gizledi ve araca içten yanmalı model süsü vermek için hava girişi ve egzoz çıkışı gibi sahte detaylar ekledi.

Öte yandan otomobilin genel yapısına baktığımızda, arka kısmın liftback benzeri bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arka camın üst bölümünde de uzun bir fren lambası dikkat çekiyor.

Elektrikli sedanın Volkswagen Space Vizzion konseptinden izler taşıyacağı söyleniyor. Ön kaputta, omuz çizgisinde, kapı kollarında ve kapıların alt kısmındaki çizgilerde bu izleri görmek mümkün.

ÖLÇÜLER PASSAT İLE AYNI

Volkswagen'in elektrikli sedan modeli de ailenin diğer üyeleri gibi MEB platformu üzerine inşa edilecek. Aracın ölçüleri Passat ile büyük oranda benzer olsa da elektrikli olmasından dolayı iç mekanda daha ferah bir yaşam alanı sunması bekleniyor.