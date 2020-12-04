Volvo, 10 yıl içerisinde tamamen elektrikli olacak

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, 2030 yılına kadar sadece sıfır emisyonlu otomobiller üretmeye başlayacaklarını açıkladı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken, birçok şirket gelecekte tamamen bu pazara odaklanacak.

Bu şirketlerden biri olan İsveçli üretici Volvo, elektrikli otomobil pazarına ilk giriş yapan üreticilerden bir tanesi.

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, 2030 yılına kadar sadece sıfır emisyonlu otomobiller üretmeye başlayacaklarını açıkladı.

ÜÇ HEDEF BELİRLENDİ

Samuelsson'a göre, bu başarıma ulaşmak için markanın üç kilometre taşına ulaşması gerekiyor.

İlk adımda markanın toplam satışlarının yüzde 20'sini elektrikli otomobillerin oluşturması gerekiyor. Bu yılın sonlanması ile birlikte Volvo bu başarıma ulaşacak.

2025 yılına kadar ise bu rakamın yüzde 50'yi aşması amaçlanacak. Son aşamada ise Volvo, sadece elektrikli otomobil satışı gerçekleştirecek.