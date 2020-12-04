- Haberler
- Otomobil Haberleri
- Volvo, 10 yıl içerisinde tamamen elektrikli olacak
Volvo, 10 yıl içerisinde tamamen elektrikli olacak
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 09:21
- Güncelleme : 04.12.2020 - 10:40
Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken, birçok şirket gelecekte tamamen bu pazara odaklanacak.
Bu şirketlerden biri olan İsveçli üretici Volvo, elektrikli otomobil pazarına ilk giriş yapan üreticilerden bir tanesi.
Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, 2030 yılına kadar sadece sıfır emisyonlu otomobiller üretmeye başlayacaklarını açıkladı.
ÜÇ HEDEF BELİRLENDİ
Samuelsson'a göre, bu başarıma ulaşmak için markanın üç kilometre taşına ulaşması gerekiyor.
İlk adımda markanın toplam satışlarının yüzde 20'sini elektrikli otomobillerin oluşturması gerekiyor. Bu yılın sonlanması ile birlikte Volvo bu başarıma ulaşacak.
2025 yılına kadar ise bu rakamın yüzde 50'yi aşması amaçlanacak. Son aşamada ise Volvo, sadece elektrikli otomobil satışı gerçekleştirecek.
Samuelsson'a göre Volvo, hükümet kararlarından önce tamamen elektrikli hale gelmek zorunda. Bu kuralların İsveçli üreticiyi etkilememesini isteyen yönetici, atacakları adımların sağlam olacağından emin.
Volvo patronu, "İçten yanmalı motorlara veda ettiğimiz zaman ilerlemek için kesin kurallara ihtiyaç duyacağız. Benzinli ve dizel motorların gelecekte yeri olmadığını fark ettiğinizde, yeni dünyaya alışabilmek adına elinizi çabuk tutmanız gerekecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Motor1 Türkiye