Volvo, 2021'de 800 bin satış hedefliyor

10 yıl önce koyduğu 800 bin satış hedefini tutturamayan Volvo, 2021'de aynı rakama ulaşmanın planlarını yapıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zorlu geçen 2020 yılında, birçok otomobil markası büyük zararlar açıklamak zorunda kaldı.

Pandemi döneminden çok fazla etkilenmeyen birkaç markadan biri olan Volvo, yine de 2020 yılındaki satış hedefine ulaşamadı.

Markanın CEO'su Hakan Samuelsson, Automotive News Europe'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

HEDEF 800 BİN SATIŞ

Samuelsson, bundan tam 10 yıl önce belirlenen 800 bin adetlik satış rakamına, aslında 2020 yılında ulaşmak istediklerini söyledi.

Yıl başından bu yana satışları artmaya devam eden Volvo, görünüşe göre 10 yıl önce koyduğu hedefine bu yıl ulaşacak.

Samuelsson, "Şu anda 770 bin 000 adede yaklaşabilecek bir hızda ilerliyoruz. Bana sorarsanız 2021 yılını, bundan tam 10 yıl önce planladığımız rakamlara ulaşarak tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

2019 yılında 705 bin 452 adet satışla kendi rekorunu kıran Volvo'nun, bu yıl 800 bin adede ulaşabilmesi için yılın ikinci yarısında 419 bin araç daha satması gerekecek.