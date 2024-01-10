Volvo, 2023 yılında kendi satış rekorunu kırdı 2023’ü yeni bir küresel satış rekoru ile kapatan Volvo, elektrikli araç satışlarını da ciddi şekilde artırmayı başardı.

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2023 yılını, tüm zamanların en yüksek küresel satış rakamlarıyla tamamlayan Volvo Cars, elektrikli araç satışlarında da kayda değer bir artış gösterdi.

Volvo Cars, toplam 708 bin 716 otomobil satışı ile 2023 yılını rekorla kapatmayı başardı.

Önceki yıla göre yüzde 70 oranında bir artışla 113 bin 419 adet tam elektrikli otomobil satan Volvo Cars, aynı zamanda plug-in hibrit otomobil satışlarını da yüzde 10 artırarak 152 bin 561'e çıkarmayı başardı.

2023'te, tüm Volvo otomobil satışlarının yüzde 16'sı tamamen elektrikli modellerden oluştu.

En çok satılan Volvo modelleri

Önceki yıl 195 bin 338 adet satışla başarılı bir performans sergileyen Volvo XC60, 2023'te 228 bin 646 adetle Volvo Cars'ın en çok satan modeli oldu.

Bu başarıyı, 200 bin 670 adet satışla XC40 ve 107 bin 549 adet satışla XC90 takip etti.

Volvo, Türkiye'de de rekor kırdı

2023 yılında, Volvo Car, Türkiye'deki en yüksek satış rakamına ulaşarak kendi rekorunu kırdı ve 11 bin 646 adet araç sattı.

Şirket, Aralık 2023'te ise 1,518 araç satışı ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47'lik bir artış elde etti.

Volvo Cars'ın premium pazarında kompakt sınıfta yer alan XC40 modeli, Türkiye'de 2023 yılında 3 bin 127 adet satışla en çok tercih edilen Volvo modeli oldu. Bu modeli, 2 bin 920 adet satışla XC90 izledi.