Volvo, 5 yeni elektrikli araç tanıtmaya hazırlanıyor

Volvo; ikisi SUV, biri sedan, diğer ikisi de station wagon benzeri sportif modeller olmak üzere önümüzdeki yıllarda 5 yeni elektrikli model tanıtacak.

Otomobil markalarını etkisi altına alan küresel çip krizi etkisini artırmaya devam ederken, araç satışları da ciddi şekilde etkileniyor.

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo'nun, aylardır düşen satış trendi aralıkta da devam etmiş ve satışlar yüzde 18 düşmüştü.

Bu düşüşe rağmen, özellikle elektrikli araç pazarına yatırım yapmaya devam eden şirket, önümüzdeki yıllarda İsveç'teki Torslanda fabrikasına yaklaşık 1.1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Söz konusu yatırımla birlikte, tesisin yeni nesil elektrikli Volvo modellerinin üretimi için hazırlanması planlanıyor.

5 YENİ MODEL ÜRETİLECEK

2030'a kadar tamamen elektrikli olma yolunda ilerleyen Volvo, 5 yeni elektrikli otomobil tanıtacak. Bu modellerden ikisi SUV, biri sedan, diğer ikisi de station wagon benzeri sportif modeller olacak.





Şirket, ilk yeni elektrikli otomobilinin önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğini aktardı. Söz konusu modelle alakalı herhangi bir detay olmasa da XC90'ın tamamen elektrikli versiyonu olacağı belirtiliyor.

Buna ek olarak iki tane de PHEV yani şarj edilebilir hibrit model göreceğiz. Bunlar da temelde S90 ve CX90 PHEV modellerinin yeniden tasarlanmış versiyonları olacak.

Daha önce çıkan iddialara göre Volvo, CX60'ın da elektrikli versiyonu üzerinde çalışıyor. Ayrıca XC40'ın altında konumlanacak bir elektrikli model de şirketin planları arasında.