Volvo C40 Recharge Avrupa'da satışta

Volvo, C40 Recharge adlı kompakt crossover modelini Avrupa'da satışa çıkardı. İşte Volvo C40 Recharge fiyatı ve özellikleri...

Volvo, XC40 adlı kompakt crossover modelini plug-in hibrit ve elektrikli seçenekleriyle Avrupa pazarına getirmişti.

Bu modelin C40 adı verilen daha sportif ve coupe görünümlü versiyonu da yakın zaman önce tanıtılmıştı.

Yeni C40, XC40 gibi benzinli veya hibrit seçenekler sunmuyor. Yani araç sadece tamamen elektrikli C40 Recharge versiyonuyla Avrupa'da satışa sunuluyor.

Volvo'nun açıklamalarına göre, C40 Recharge ilk olarak Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere'de satışa sunulacak ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine gelecek.

TEKNİK DETAYLAR

Volvo C40 Recharge, çift elektrikli motora ve 408 beygir güce sahip. Bu sayede aracın 0-100 km/s hızlanmaları 4.7 saniyede tamamlanabiliyor. Araçtaki 75 kWh'lık batarya paketi de 420 km'lik bir menzil sağlıyor.

C40 Recharge'ın diğer özellikleri arasında 150 kW'a kadar hızlı şarj desteği (bu sayede 0'dan yüzde 80'e 40 dakika şarj süresi), gelişmiş Android tabanlı multimedya sistemi (Google Assistant ve Google Maps'i dahil) gibi şeyler de yer alıyor.

FİYAT

Volvo, C40 Recharge adlı elektrikli yeni modelin Avrupa siparişlerinin alınmaya başlandığını açıkladı. Aracın Hollanda fiyatı 58 bin euro olarak açıklandı.

Kaynak: Insideevs Türkiye