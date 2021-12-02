Volvo: Çip krizi gelecek yıl da devam edecek

Volvo: Çip krizi gelecek yıl da devam edecek

Volvo, çip krizinin gelecek yıl da devam edeceği konusunda uyardı.

Aylar geçmesine rağmen çip krizi sorunu otomotiv dünyasını ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor. Üstelik markalar, bu krizin gelecek yıl da devam edeceğini söylüyor.

Volvo, bir ay önce borsada listelenmesinden bu yana ilk üç aylık raporunu yayınladı ve gelirlerde düşüş yaşandığını açıkladı. Ayrıca şirket, çip krizinin gelecek yıl da devam edeceğini söyleyen markalar arasına katıldı.

TEDARİK HALA KISITLI

Göteborg merkezli otomobil üreticisi, tedarik zincirlerinin hala kısıtlı olduğunu, ancak üretimin talebin altında kalmasına rağmen eylül ayından bu yana kademeli olarak iyileştiğini söyledi.

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson; yaptığı açıklamada, "Tedarik durumu dördüncü çeyreğe girerken iyileşti, ancak sektör genelindeki yarı iletken sıkıntısının sınırlayıcı bir faktör olmaya devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Yarı iletken kıtlığı, Volvo da dahil olmak üzere dünya çapında birçok otomobil üreticisini üretimi kısmaya zorladı. Finans Direktörü Bjorn Annwall, dördüncü çeyrekte en büyük sorunun bu olmasını beklediğini söyledi.