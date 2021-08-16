Volvo, çip krizi nedeniyle bir fabrikasını daha kapatıyor

Volvo, çip krizi nedeniyle bir fabrikasını daha kapatıyor

Volvo, çip krizi nedeniyle İsveç’in Göteborg şehrindeki fabrikasını kapatacağını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, şu sıralar çip tedarik sorunuyla boğuşuyor.

Başta ABD, Çin ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Şimdiye kadar birçok marka, Türkiye de dahil birçok ülkede zaman zaman üretim sıkıntısı yaşıyor.

VOLVO, FABRİKA KAPATIYOR

Çinli Geely Holding'in sahibi olduğu Volvo Cars, çip tedarikinde yaşanan aksaklık nedeniyle İsveç’in Göteborg şehrinde bulunan fabrikasında üretimi geçici olarak durduracağını duyurdu.

Şirket, haziran ayında Belçika'nın Gent şehrindeki fabrikasında üretimi durdurmuştu. Volvo, mart-nisan aylarında İsveç ve ABD'deki fabrikalarında da üretime ara vermişti.

Bu durumun Volvo'yu nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Öte yandan pek çok üretici, bu üretim durdurma kararlarının yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğünde etkileri olacağını tahmin ediyor.