Volvo, çip krizi nedeniyle üretimi durdurdu

Volvo, devam eden çip krizi nedeniyle fabrikalarından birini geçici olarak kapatacağını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, şu sıralar çip tedarik sorunuyla boğuşuyor.

Başta ABD, Çin ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Volvo yine fabrika kapattı

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, Goteborgs-Posten gazetesine verdiği demeçte, çip krizi nedeniyle fabrikalarından birini geçici olarak kapatacağını söyledi.

Volvo Cars basın sözcüsü Merhawit Habte, "Üretime geçici olarak ara vereceğiz. Fabrikamız, devam eden çip tedarik sorunları nedeniyle 1 hafta kapalı kalacak." dedi.

Volvo, geçen ay talebin iyi olduğunu, ancak bileşen kıtlığının yanı sıra, Çin'deki elektrik kesintileri ve koronavirüs salgınlarının üretimi kesintiye uğrattığını belirtti.