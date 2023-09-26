Volvo, dizel otomobil üretimini durduruyor Çoğunluğu Çinli şirket Geely’e ait olan otomobil devi Volvo, 2024 yılı itibarıyla dizel motorlu araç üretmeyeceğini açıkladı.

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Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, yavaş yavaş içten yanmalı motorların yerini alacak.

Çünkü birçok ülke, gelecekte emisyon değerlerini sıfırlamak için şimdiden içten yanmalı motorları yasaklamaya başladı bile.

Hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

Volvo, dizel araç üretimini durduruyor

Volvo, açıklamalara göre, çoğunluğu Çinli şirket Geely’e ait olan otomobil devi, gelecek yıldan itibaren artık dizel motorlu araç üretmeyecek.

Şirket, son dizel otomobilinin önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: