Volvo duyurdu: Emniyet kemerleri akıllı hale geliyor

Haber Merkezi

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, 1959'da icat ettiği üç noktalı emniyet kemerinden sonra güvenlikte yeni bir çığır açarak, dünyada ilk kez kullanılan çoklu adaptif emniyet kemerini geliştirdiğini duyurdu.

Bu yeni teknoloji, ilk olarak 2026'da piyasaya sürülecek olan tamamen elektrikli Volvo EX60 modelinde kullanılacak.

YENİ NESİL VOLVO EMNİYET KEMERİ KİŞİYE ÖZEL KORUMA SAĞLIYOR

Yeni çoklu adaptif Volvo emniyet kemeri, iç ve dış sensörlerden gelen gerçek zamanlı verileri kullanarak korumayı kişiselleştirebiliyor.

Sistem, yolcunun boyu, kilosu, vücut şekli ve oturma pozisyonu gibi fiziksel özelliklerine göre kendini anında uyarlayabiliyor.

Örneğin, ciddi bir kazada daha iri bir yolcu için baş yaralanması riskini azaltacak daha yüksek bir yük ayarı uygulanırken, daha hafif bir kazada daha küçük yapılı bir yolcu için kaburga kırığı riskini azaltmaya yönelik daha düşük bir ayar devreye giriyor.

GÜVENLİKTE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Volvo Cars Güvenlik Merkezi başkanı Asa Haglund, bu yeni teknolojinin otomotiv güvenliği için bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Haglund, "Bu sistem, gerçek zamanlı verileri kullanarak milyonlarca hayatı kurtarmaya yardımcı olma vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır." dedi.

Modern emniyet kemerleri genellikle üç farklı yük sınırlama profili kullanırken, yeni çoklu adaptif Volvo emniyet kemeri bu profilleri on bire çıkarıyor. Bu sayede olası ayar sayısı artırılarak her senaryo için performans optimize ediliyor.

KABLOSUZ GÜNCELLEMELERLE SÜREKLİ GELİŞECEK

Yeni Volvo emniyet kemerinin yetenekleri, kablosuz yazılım güncellemeleriyle (OTA) sürekli olarak iyileştirilebilecek şekilde tasarlandı.

Volvo, daha fazla veri topladıkça, sistemin güvenlik seviyesini daha da ileriye taşıyabilecek.