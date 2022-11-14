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    Volvo: Elektrikli araçlar 2025'te benzinli araçlar kadar ucuz olacak

    Volvo'ya göre elektrikli araçlar, 2025 yılında benzinli ve dizel araçlar kadar ucuzlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 09:31
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    Volvo: Elektrikli araçlar 2025'te benzinli araçlar kadar ucuz olacak

    Otomobil markalarını etkisi altına alan küresel çip krizi etkisini artırmaya devam ederken, araç satışları da ciddi şekilde etkileniyor.

    İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo'nun, aylardır düşen satış trendi aralıkta da devam etmiş ve satışlar yüzde 18 düşmüştü.

    Bu düşüşe rağmen, özellikle elektrikli araç pazarına yatırım yapmaya devam eden şirket, önümüzdeki yıllarda İsveç'teki Torslanda fabrikasına yaklaşık 1.1 milyar dolar yatırım yapacak.

    Volvo'dan fiyat açıklaması

    Volvo CEO'su Jim Rowan, 2025 yılında şirketin elektrikli araçlarının benzinli araçlar kadar ucuz olacağını açıkladı. Rowan'a göre bu, pil maliyetlerini azaltmak için yeterli teknolojinin sağlanmasıyla mümkün olacak.

    volvo

    Volvo, 2030 yılına kadar ürettikleri tüm araçların yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşmasını planlıyor. Şirket, böylelikle içten yanmalı motorların geliştirilmesinden ve üretiminden tamamen çekilen ilk otomobil üreticisi olacak.


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