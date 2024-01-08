Volvo, elektrikli EX30'un Türkiye'ye gelişini iptal etti Elektrikli otomobil ithalatına ilişkin alınan bir karar, Volvo EX30'un Türkiye'ye gelmesini engelledi.

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İsveçli otomobil üreticisi Volvo, elektrikli otomobillerine geçtiğimiz aylarda bir yenisini daha eklemişti.

Markanın en küçük otomobili olan EX30, XC40 Recharge ve C40 Recharge gibi elektrikli SUV modellerine alternatif olarak geliştirildi.

EX30, üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunuyor. Böylelikle, kullanıcı ihtiyacına göre en uygun pil teknolojisini seçme özgürlüğüne sahip oluyor.

Türkiye'de ön siparişe açılmıştı

Türkiye’de EX30 ile ilgili ön sipariş talepleri kasım ayında alınmaya başlanmıştı. Marka, 2024'ün ilk çeyreğinde otomobili Türkiye dahil birçok ülkede satışa sunmayı planlıyordu.

Volvo EX30 Türkiye'ye gelmeyecek

29 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ, otomotiv markalarını zor durumda bıraktı.

Bu düzenleme, Çin gibi bazı ülkelerden Türkiye'ye getirilecek elektrikli otomobillerle ilgili bazı kısıtlamalar getiriyor.

Örneğin, Çin'de üretilen bir elektrikli otomobilin Türkiye'ye gelmesi için o markanın Türkiye'de en az 20 yetkili servis açması gerekecek.

Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşıldığı üzere, bu düzenlemenin etkilediği otomobillerden bir tanesi de Volvo EX30 oldu.

Edinilen bilgiye göre Volvo, EX30'la ilgilenen müşterilerine bir e-posta gönderdi ve bu e-postada iptal kararını açıkladı.

Volvo EX30 fiyatı

Volvo EX30, ABD'de 34 bin 950 dolar ve Avrupa'da yaklaşık 36 bin euroluk başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.