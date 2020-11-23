Volvo, elektrikli kamyonlarıyla Avrupa'ya geliyor

Volvo Trucks, elektrikli kamyonlarını önümüzdeki yıl Avrupa yollarına çıkaracağını duyurdu.

Son zamanlarda elektrikli araç pazarı oldukça hareketlenirken, bu akım artık kamyonlara da sıçradı. Birçok şirket, kendi elektrikli kamyonlarını piyasaya sürerek yarışı önde götürmek istiyor.

Bu üreticilerden biri olan İsveçli Volvo, önümüzdeki yıl Avrupa'dan başlayarak ürün gamına elektrikli kamyonları da dahil edecek.

Volvo Trucks'ın, FH, FM ve FMX kamyonlarının elektrikli versiyonlarını 2021 yılında ilk olarak Avrupa'da, daha sonra diğer pazarlarda satışa sunacağı kaydedildi.

300 KM MENZİL

Kamyonların brüt kombine ağırlığı 44 tona, menzili ise pil konfigürasyonuna bağlı olarak 300 km'ye yaklaşacak.

Avrupa'daki şehir içi dağıtım ve belediye hizmet araçlarına yönelik elektrikli kamyonları FL Electric ve FE Electric modellerini 2019 yılında üretmeye başlayan Volvo Trucks, bölgesel taşımacılık için geliştirilen VNR Electric'in satışlarına ise 3 Aralık 2020'de Kuzey Amerika'da başlayacak.

MENZİLLER ARTACAK

Volvo Trucks'ın önümüzdeki on yıl içerisinde zorlu koşullara ve uzun yol taşımacılığına yönelik, daha uzun menzile sahip elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli kamyonları da sunacağı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, önümüzdeki on yılın ikinci yarısında ise hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonların satışına başlamayı planlayan marka, 2040 yılına kadar ürün yelpazesinin fosil yakıt kullanmayan kamyonlar olmasını hedefliyor.