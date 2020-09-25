Volvo, elektrikli otomobil üreticisine dönüşmek istiyor

Volvo, elektrikli araç stratejisi ve iklim planının çerçevesini oluşturduğunu duyurdu. Şirketin amacı ise gelecekte elektrikli otomobil üreticisine dönüşmek.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, gelecekte daha da sıkılaşacak emisyon kuralları nedeniyle üreticiler artık kendi elektrikli araçlarını üretmek zorunda.

Bu şirketlerden biri olan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, yeni elektrikli araç modellerini ve elektrikli araç bataryaları üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaları desteklemeyi hedeflediğini açıkladı.

Belirlenen çerçeve dahilinde toplanan fonların, yatımcılar için iyileştirilmiş bir şeffaflıkla, iklime ilişkin konulara ayrılacağı belirtildi.

"VOLVO ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİCİSİNE DÖNÜŞECEK"

Volvo CEO'su Hakan Samuelson yaptığı açıklamada, "Yeşil Finans Çerçevemiz yatırımcıların Volvo Cars'ın bir elektrikli araç üreticisine dönüşmesine katılmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TESLA'NIN TEKNOLOJİLERİNİ İNCELİYOR

Volvo geçtiğimiz aylarda, Tesla'nın Kaliforniya'daki fabrikasından İsveç'e bir Model Y getirtti ve otomobili tersine mühendislik yöntemiyle inceleme altına aldı. İsveçli şirket, daha önce 2018 yılında da bir adet Model 3'ü İsveç'e ithal etmişti.

İnsan yapımı bir makinenin tasarım sırlarını öğrenmek, bunlarda kullanılan teknolojileri ortaya çıkarmak için parçalarına ayırmak olarak tanımlayabileceğimiz tersine mühendislik, Tesla'nın elektrikli otomobil teknolojileri konusundaki uzmanlığı nedeniyle şirketin sık sık maruz kaldığı bir yöntem.

Volvo'nun, Tesla Model Y'de kullanılan kaynak, mega döküm, ısı pompası, pil, oktovalf ve elektrik motor gibi otomotiv sektöründe devrim sayılabilecek teknolojileri inceleyeceği tahmin ediliyor.