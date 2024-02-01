Volvo EX30 teslimatları yazılım sorunu nedeniyle yavaşladı Volvo, tam elektrikli küçük SUV modeli EX30'un yazılımındaki bir sorun nedeniyle teslimatları ertelemek zorunda kaldı.

ensonhaber.com

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, elektrikli otomobillerine geçtiğimiz aylarda bir yenisini daha eklemişti.

Markanın en küçük otomobili olan EX30, XC40 Recharge ve C40 Recharge gibi elektrikli SUV modellerine alternatif olarak geliştirildi.

EX30, üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunuyor. Böylelikle, kullanıcı ihtiyacına göre en uygun pil teknolojisini seçme özgürlüğüne sahip oluyor.

Yazılım sorunları var

Volvo, tam elektrikli küçük SUV modelinin yazılımındaki bir sorun nedeniyle teslimatını erteledi. EX30, EX90'dan sonra yazılım sorunu yaşayan ikinci elektrikli Volvo modeli oldu.

Otomobil üreticisi, yaptığı açıklamada sorunu çözmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Şirkete yakın bir kaynak, sorunun dünya çapındaki pazarlardaki teslimatlarını etkilediğini, güncellemenin kablosuz olarak yapılamayacağını, bayide yapılması gerektiğini belirtti..

Volvo EX30 fiyatı

Volvo EX30, ABD'de 34 bin 950 dolar ve Avrupa'da yaklaşık 36 bin euroluk başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.