Volvo'dan havayı temizleyen teknoloji

Volvo, havayı temizleyen yeni teknolojisini duyurdu. Sürücüler artık otomobillerinin içinde temiz ve sağlıklı bir hava soluyabilecek ve yolculuğa çıkmadan önce havayı temizleyebilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, birçok otomobil üreticisi artık temizliğe daha fazla önem veriyor.

Bu üreticilerden biri olan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, otomobillerin içindeki havayı temizleyen yeni bir teknoloji geliştirdi.

KABİN İÇİNDEKİ HAVA KALİTESİ ÖLÇÜYOR

Şirketin yeni Gelişmiş Hava Temizleyici (Advanced Air Cleaner) teknolojisi, şu anda piyasadaki hiçbir otomobilde bulunmayan özel bir sensör sayesinde, kabin içindeki havayı PM 2.5 seviyelerinde ölçebiliyor.

Volvo sürücüleri, PM 2.5 ölçümlerinin ve ilgili bilgi hizmetlerinin yaygın olduğu Çin’de, kabin içindeki hava kalitesini otomobilin dışındaki hava kalitesiyle karşılaştırabiliyor.

Bu ilkbahardan beri, Ölçeklenebilir Ürün Mimarisine (SPA) üzerinde üretilen 90 ve 60 Serisi Volvo modellerinin tümünde kabindeki ince partikülleri temizleyen Gelişmiş Hava Temizleyici (Advanced Air Cleaner) teknolojisi bulunuyor

Sentetik fiber bazlı filtre ve iyonizasyon sayesinde, tüm PM 2.5 parçacıklarının yüzde 95’e kadarı kabin dışında tutuluyor.

Yeni teknoloji, otomobilin içerisindeki hava kalitesini optimize ederek hava kirliliği ve ince partiküllerle ilişkili olumsuz sağlık etkilerini engelleyebiliyor.

TELEFONDAN TEMİZLEME İŞLEMİ YAPILABİLİYOR

Bu teknolojiye sahip Volvo modellerinin sürücüleri, yolculuğa çıkmadan önce kabin havasının temizlenmesini sağlamak için Volvo On Call akıllı telefon uygulamasını kullanabiliyor.

Uygulama, temizleme işlemi bittikten sonra sürücüye kabin içerisindeki havanın PM 2.5 seviyesini gösteriyor.