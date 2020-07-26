Volvo, hibrit araç satışlarını yüzde 80 artırdı

Volvo Cars, Avrupa'dan gelen güçlü talep nedeniyle ilk yarıda plug-in hibrit modellerini küresel satışlarını yüzde 80 artırdığını açıkladı.

Son yıllarda satış rakamlarını sürekli artıran elektrikli ve hibrit otomobiller, gelecekte hemen hemen her yerde karşımıza çıkacak.

Birçok otomobil üreticisi, şimdiden yeni teknolojiler üzerinde çalışarak rekabette en önde yer almak istiyor.

Bu üreticilerden biri olan Volvo Cars, Avrupa'dan gelen güçlü talep nedeniyle ilk yarıda plug-in hibritlerinin küresel satışlarını yüzde 80 artırdı.

Böylece Volvo, küresel pazarda hibrit satışlarının yüzde 20’sini sağlayan marka oldu.

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson Automotive News Europe'a yaptığı açıklamada, "Dünyada sattığımız otomobillerin yüzde 14’ü, Avrupa’da ise satılan 4 araçtan biri hibrit oldu.'' dedi.

Volvo'nun AB, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerini içeren Avrupa rakamlarına göre, gerçek rakam 2019'un ilk yarısında yüzde 9'dan yüzde 24'e yükseldi.

2020'NİN İLK YARISINDA 37 BİN SATTI

Volvo, küresel olarak ilk altı ayda 37 bin 775, geçen yılın aynı döneminde 21 bin 015 olan plug-in hibrit sattı.