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    Volvo, ilk tamamen elektrikli araç tesisini ABD'de kuracak

    Volvo'nun ilk tamamen elektrikli otomobil üreteceği tesis, Amerika'nın Güney Carolina bölgesindeki kendi fabrikası olacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 09:03
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    Volvo, ilk tamamen elektrikli araç tesisini ABD'de kuracak

    Dünyaca ünlü otomobil markaları, elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırmış durumda.

    Bu markalardan biri olan İsveçli Volvo, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil satışı yapacağını duyurmuştu.

    Tüm tesislerini şimdiden elektrikli araç üretimi için hazırlamaya başlayan şirket, Amerika'nın Güney Carolina bölgesindeki fabrikasını tamamen yenileyecek ve bu tesis, şirketin ilk tamamen elektrikli araç üretim tesisi olacak.

    TAMAMEN ÇEVRECİ ARAÇLAR ÜRETİLECEK

    Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, Ridgeville'deki bu tesisi doğrulayarak kendileri için bir ilk olacağının altını çizdi. Bu tesis sıfır emisyon salınımı yaparak, tamamen çevreci otomobiller üretecek.

    VOLVO

    Şu anda S60 üretimi yapan söz konusu tesis, önümüzdeki yıl üretim bandına Polestar 3'ü de ekleyecek.

    Ayrıca, 2022 yılından itibaren tesisin yeni nesil XC90'ı üretmeye başlayacağı da gelen bilgiler arasında.

    Yönetici Javier Varela, Volvo'nun artık "sattığın yerde üret" stratejisini benimseyeceğini söyledi ve "Bu görüşümüzdeki amaç, tek bir noktada üretim yapıp tüm dünyaya göndermek değil. Her bölgedeki tesislerimizde, o bölgede en çok satan modelleri üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

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