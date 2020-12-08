Volvo S60, uzun bir aradan sonra şubatta Türkiye'ye geliyor

Üretimlerinin ABD'de gerçekleştirilmesi nedeniyle Türkiye pazarında satışa sunulmayan Volvo S60, önümüzdeki yıl şubat ayında ülkemize giriş yapacak.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo'nun orta-üst sınıfta yer alan modeli olan S60, tanıtılmasının üzerinden oldukça uzun bir süre geçmesine rağmen ABD'de üretildiği için ülkemize getirilemiyordu.

Markanın yeni stratejisi doğrultusunda Çin'de üretilen S60'lar, Türkiye'ye de getirilecek ve ilk teslimatlar şubat ayında başlayacak.

SPA platformu üzerine inşa edilen yeni Volvo S60, dizel seçeneği olmayan ilk Volvo modeli olarak şirketin elektrikli araçlara yönelik en önemli adımlarından birini oluşturuyor.

VOLVO S60 TÜRKİYE FİYATI

Yeni S60 bu kapsamda Türkiye'de de 250 hp güç ve 350 Nm tork üreten hafif hibrit turbo-şarjlı benzinli AWD seçeneğiyle satılacak. Yeni Volvo S60 başlangıç anahtar teslim fiyatı 783 bin TL olarak açıklandı.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Türkiye'de Şubat 2021'de teslimatları başlayacak olan yeni Volvo S60; panoramik açılır cam tavan, anahtarsız kullanım ve temassız açılır bagaj kapağı, gerçek deri döşemeler, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, 18'' alaşım jantlar, LED farlar, arka kamera, kristal vites topuzu, çarpışma önleme destek sistemleri ve şerit koruma asistanı gibi donanım ve özellikleriyle dikkat çekecek.

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Magnus Boman, "2021 yılında Türkiye otomotiv pazarında 2020 yılına paralel 625 bin otomobil satılacağını tahmin ediyoruz ve pazar payımızı yüzde 1,5 civarında ön görüyoruz.

52 bin adetlik premium segment satışları içinde ise bu yıla paralel yüzde 18'lik bir pazar payı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.