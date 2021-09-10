Volvo satışları, çip krizi nedeniyle yüzde 10 düştü

Volvo Cars, çip krizi nedeniyle ağustos ayında küresel otomobil satışlarında yıllık bazda yüzde 10,6 düşüş yaşandığını duyurdu.

Otomobil markalarını etkisi altına alan küresel çip krizi etkisini artırmaya devam ederken, araç satışları da ciddi şekilde etkileniyor.

Volvo Cars, ağustos ayında küresel otomobil satışlarında yıllık bazda yüzde 10,6 düşüş yaşandığını açıkladı. Şirlket, geçtiğimiz ay 45 bin 786 adet satış yapıldığı bildirdi.

ÜRETİM HEDEFİNE ULAŞAMAYACAK

Volvo, söz konusu düşüşüş çip krizine bağlarken, yüksek talebe rağmen yılın geri kalanında 2020'deki üretim seviyesine bile ulaşılamayacağını düşünüyor.

İsveçli üretici, 2025 yılına kadar otomobil satışlarının yüzde 50'sinin tam elektrikli modeller olmasını istiyor. 2030 yılına kadar da tüm satışların elektrikli olması hedefleniyor.

Satışlarla ilgili Vplvo'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temmuz ayının ortasından bu yana Güney Doğu Asya'da, özellikle Malezya'da, koronavirüs sebebiyle tedarikçilerin kapanması, halihazırda kötü olan durumun daha da kötüye gitmesine neden oldu.

Bu tedarik sorunları; Volvo Cars'ın İsveç, Çin, ABD ve Belçika'daki tesislerinde geçici olarak üretimin durmasına sebep oldu.

Volvo Cars, durumu değerlendirmeye devam ediyor. Ancak 2020 yılının aynı dönemindeki üretim sayılarına ulaşmak tahmin edilenden daha zor olacak.

Bunun gelir ve kâr seviyesini etkileyeceğini biliyoruz, ancak 2021 yılı Volvo için yine de pozitif geçecek gibi görünüyor."