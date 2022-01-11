Volvo satışları, çip krizi nedeniyle yüzde 18 düştü

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo'nun araç satışları, global çip sıkıntısı nedeniyle aralıkta yüzde 18 geriledi.

Otomobil markalarını etkisi altına alan küresel çip krizi etkisini artırmaya devam ederken, araç satışları da ciddi şekilde etkileniyor.

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo'nun, aylardır düşen satış trendi aralıkta da devam etti. Şirketin araç satışları, global çip sıkıntısı nedeniyle aralıkta yüzde 18 düştü.

Sektör genelindeki tedarik zinciri kısıtlamalarından ve yarı iletken kıtlığından büyük ölçüde etkilenen Volvo, kasım ayında çip kıtlığının 2022'ye kadar devam edeceği konusunda uyarmıştı.

AVRUPA VE ABD'DEKİ SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ

Firmanın küresel satışları, aralık ayında 64 bin 436 otomobile düşerken, Avrupa'daki satışlar yüzde 15.1, ABD'deki satışlar ise yüzde 26,7 düştü.

Volvo, "Satışlar, üretimi ve dolayısıyla müşterilere teslimatları etkileyen süregelen bileşen tedarik sıkıntısından önemli ölçüde etkilendi." açıklamasını yaptı ve ürünlerine olan talebin güçlü kaldığını aktardı.





