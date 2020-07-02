Volvo, tam 2 milyon aracını geri çağırdı

Volvo, emniyet kemerindeki bir problem nedeniyle 2 milyon 100 aracını geri çağırdığını açıkladı.

Şimdiye kadar çeşitli problemler nedeniyle binlerce aracını geri çağıran üreticileri çok görmüştük. Ancak Volvo'nun, emniyet kemerindeki bir problem nedeniyle geri çağırdığı araç sayısı 2 milyonu aştı.

Volvo Sözcüsü Stefan Elfstrom; yaptığı yazılı açıklamada, dünya çapındaki 2 milyon 100 bin aracı geri çağırdıklarını açıkladı.

Elfstrom, araçların ön koltuklarında bulunan emniyet kemerlerinde bir çelik telin zayıfladığını tespit ettiklerini ve bu telin değiştirilmesi gerektiğini kaydetti..

VOLVO TARİHİNDE İLK

Özellikle 2006 ila 2019 yılları arasında üretilen araçlarda böyle bir sorun olduğunu vurgulayan Elfstrom, ''Şimdiye kadar dünya genelinde yaptığımız en büyük geri çağırma. İleriye dönük problemi önlemek için böyle bir çağrı yaptık. Servislerimiz, araç sahiplerine mektup göndererek durumu bildirecekler'' ifadelerini kullandı.

