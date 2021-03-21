Volvo, tedarik sorunları nedeniyle üretimi durduruyor

Volvo, çip ve parça tedarik sorunları nedeniyle Çin'de ve ABD'de bulunan tesislerinde üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, şu sıralar çip tedarik sorunuyla boğuşuyor.

Başta ABD, Çin ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Şimdiye kadar birçok marka, Türkiye de dahil birçok ülkede zaman zaman üretim sıkıntısı yaşıyor. Bu üreticilere artık Volvo da eklendi.

VOLVO ÜRETİMİ DURDURUYOR

Yeni tanıttığı modellerle 2021 yılına hızlı bir başlangıç yapan İsveçli üretici, ABD ve Çin'deki fabrikalarında üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.

Volvo'dan konuyla ilgili yapulan açıklamada, "Çip tedarik sorununun ikinci çeyrekte çok daha büyük bir probleme yol açacağına inanıyoruz. Bu sebeple sorunun etkisini azaltmak adına üretimi durdurma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

Bu durumun Volvo'yu nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Öte yandan pek çok üretici, bu üretim durdurma kararlarının yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğünde etkileri olacağını tahmin ediyor.