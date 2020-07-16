Volvo, Tesla otomobillerindeki teknolojiyi inceliyor

Volvo'nun, Tesla’nın henüz Avrupa’da satışa sunmadığı Tesla Model Y’yi İsveç’teki fabrikasına getirttiği ve tersine mühendislikle araçtaki teknolojileri incelediği iddia edildi.

Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobillerden biri olan Model Y, şu anda Avrupa ülkelerinde satışa çıkmış değil.

Şirketin Almanya'da inşasına devam ettiği fabrikada üretilip, ardından tüm Avrupa'da satışa çıkması beklenen Model Y, Volvo tarafından yakın takibe alındı.

Çıkan haberlere göre Volvo, Tesla'nın Kaliforniya'daki fabrikasından İsveç'e bir Model Y getirtti ve otomobili tersine mühendislik yöntemiyle inceleme altına aldı. İsveçli şirket, daha önce 2018 yılında da bir adet Model 3'ü İsveç'e ithal etmişti. İnsan yapımı bir makinenin tasarım sırlarını öğrenmek, bunlarda kullanılan teknolojileri ortaya çıkarmak için parçalarına ayırmak olarak tanımlayabileceğimiz tersine mühendislik, Tesla'nın elektrikli otomobil teknolojileri konusundaki uzmanlığı nedeniyle şirketin sık sık maruz kaldığı bir yöntem.

ELON MUSK TWEET ATTI

Elon Musk, Volvo'nın bu hamlesi sonrası ortaya çıkan tweetlere sessiz kalmadı. CEO, bu konuda yaptığı paylaşımda "Berlin'de üretilecek Model Y'ye dikkat edin. Motorlu araç gövde mühendisliği alanında nihayet bir devrime tanıklık edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Volvo'nın Tesla Model Y'de kullanılan kaynak, mega döküm, ısı pompası, pil, oktovalf ve elektrik motor gibi otomotiv sektöründe devrim sayılabilecek teknolojileri inceleyeceği tamin ediliyor.

Şirket, yeni teknolojiler sayesinde Model 3'ün üretiminde kullanılan 70 ayrı parçayı Model Y'de sadece 2 parça haline getirmişti.