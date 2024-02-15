Volvo, Türkiye'de de satılacak yeni elektrikli kamyonunu tanıttı Volvo'nun doğuştan elektrikli araç platformu üzerine geliştirilen ilk ürünü olan FM Low Entry görücüye çıktı. Yeni kamyon, çöp toplama ve ürün dağıtımı gibi işlerde kullanılacak.

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Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli modeller piyasaya sürmeye başladı. Otomobillerde başlayan bu akım artık kamyonlara da sıçradı.

Volvo Trucks, elektrikli araç teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirketin şimdiye kadar ürettiği tüm elektrikli kamyonlar, içten yanmalı motorlu araçlar için geliştirilen platformları kullanıyordu. Ancak, yeni Volvo FM Low Entry modeli ile bu durum değişiyor.

İsveçli şirketin doğuştan elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen ilk ürünü olan Volvo FM Low Entry; Türkiye, Avrupa ve Güney Kore gibi seçilmiş pazarlarda satışa sunulacak.

Yeni FM Low Entry neler sunuyor

Yeni FM Low Entry, toplam 360 kWsa kapasiteye ulaşan dört batarya paketinden güç alacak.

Kamyon, tek şarjla 200 km yol gidebilecek. Bu da aracın sadece şehir içi kullanımlar için tasarlandığını gösteriyor.

Ağırlığı versiyona göre 19 ila 32 ton arasında değişen araçta 483 beygirlik (360 kW) elektrik motoru görev yapıyor.

Volvo'nun bu yeni tamamen elektrikli şehir içi kamyonuyla artık ürün yelpazesinde toplam sekiz elektrikli kamyon modeli bulunuyor.

2019 yılında Volvo Trucks, ağır elektrikli kamyonların seri üretimine başlayan ilk küresel üretici oldu ve şirket, 2030 yılında yeni Volvo kamyonların küresel satışlarının yüzde 50'sinin elektrikli olmasını hedefliyor.