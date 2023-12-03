Volvo, Türkiye'de tüm zamanların satış rekorunu kırdı Kasım 2023 itibariyle 10 binin üzerinde satış gerçekleştiren Volvo, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41’lik bir artış yakaladı.

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Volvo, Kasım 2023 itibariyle 10 binin üzerinde satış gerçekleştirdi ve geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 41 artırdı. Buna göre, şirketin satış adedi 6 bin 24’ten 10 bin 128'e yükseldi.

Volvo Cars’ın premium pazarda kompakt sınıfta yer alan modeli XC40, Türkiye’de 2023 yılında en çok satılan Volvo modeli oldu. XC40 kasım ayı itibariyle 2 bin 676 adet satıldı.

Volvo, Türkiye'de satış rekoru kırdı

Volvo Cars’ın 2004 yılından bu yana en yüksek toplam yıllık satış adedi 8 bin 228 adetti. Ancak marka, henüz yıl bitmeden bu rekoru çoktan kırmış durumda.

Markanın 2023 Ocak – Kasım aylarını değerlendiren Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, şu ifadeleri kullandı: