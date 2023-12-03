Volvo, Türkiye'de tüm zamanların satış rekorunu kırdı

Volvo, Kasım 2023 itibariyle 10 binin üzerinde satış gerçekleştirdi ve geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 41 artırdı. Buna göre, şirketin satış adedi 6 bin 24’ten 10 bin 128'e yükseldi.
Volvo Cars’ın premium pazarda kompakt sınıfta yer alan modeli XC40, Türkiye’de 2023 yılında en çok satılan Volvo modeli oldu. XC40 kasım ayı itibariyle 2 bin 676 adet satıldı.
Volvo, Türkiye'de satış rekoru kırdı
Volvo Cars’ın 2004 yılından bu yana en yüksek toplam yıllık satış adedi 8 bin 228 adetti. Ancak marka, henüz yıl bitmeden bu rekoru çoktan kırmış durumda.
Markanın 2023 Ocak – Kasım aylarını değerlendiren Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, şu ifadeleri kullandı:
Kasım ayı itibariyle, 29 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de en yüksek yıllık satış adedini de aşarak 10 binin üzerinde tarihi bir satış rekoru kırdık.
Bu yıl satışlarımız içinde Volvo XC40 modelimiz 2 bin 676 adetle lokomotif modelimiz oldu. Bunu 2 bin 481 adetle segmentinde lider olan XC90 modelimiz takip ediyor.
Bu yılı güçlü bir şekilde kapatırken önümüzdeki yıl için de daha yüksek hedefler belirledik.
2024 yılında pazarın bu seneye benzer şekilde 700-750 bin bandında gerçekleşeceğini tahmin ediyor ve Türkiye’deki satışlarımızın da bu yıl gerçekleşenin üzerinde olmasını hedefliyoruz.
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