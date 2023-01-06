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    Volvo, ücretli abonelik sistemini desteklemiyor

    Volvo, gelecekte ücretli abonelik sistemine geçmeyeceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 09:08
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    Volvo, ücretli abonelik sistemini desteklemiyor

    Özellikle dijital yayın platformlarında karşımıza çıkan aylık abonelik paketlerinin, otomotiv sektörüne de büyük gelir sağlaması bekleniyor.

    Günümüzde Lexus, Toyota ve Subaru gibi üreticiler, otomobillerde yer alan çeşitli akıllı özellikleri kullanabilmek için aylık paketler sunmaya başladı.

    Otomobil şirketleri, belirli özelliklere erişmek için müşterilere aylık veya yıllık abonelikler sunarak satıştan sonra bile uzun vadeli gelir elde etmenin peşinde.

    Volvo, ücretli abonelik sistemini desteklemiyor

    Volvo’nun Operasyon Direktörü Björn Annwall, ısıtmalı koltuk gibi özelliklerin Volvo tarafından abonelikle satılmayacağını, markanın asla böyle bir planının olmayacağını ifade etti.

    volvo

    Volvo, eğer otomobillerin özellikleri için ödeme yapılması gerekiyorsa bunun sadeceotomatik pilot gibi büyük yükseltmeler için yapılabileceğini söylüyor.

    Mercedes de aylık abonelik sistemine geçti

    Alman otomobil üreticisi Mercedes, ABD’de yeni bir abonelik sistemi başlatacağını duyurdu. Buna göre kullanıcılar, yıllık 1200 dolar ödeyerek araçlarının daha hızlı kalkış yapmasını sağlayabilecek.

    Belli otomobiller için kullanıma sunulacak bu hizmetle birlikte araçlar, 0’dan 100 kilometreye bir saniye daha hızlı ulaşabilecek.

    Yeni hizmetle birlikte normalde 6,2 saniyede 0’dan 100 kilometreye ulaşabilen araçlar, yaklaşık olarak 5,2 saniyede aynı şeyi yapacak.


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