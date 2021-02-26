Volvo ve Geely, elektrikli araçlar için iş birliği yaptı

Volvo ve Geely, elektrikli araçlar için iş birliği yaptı

İsveçli lüks otomobil markası ile Çinli Geely, elektrikli araçlar için ortak çalışma kararı aldıklarını açıkladı.

Son yıllarda oldukça büyük ilgi gören elektrikli araçlar için dev yatırımlar yapılıyor. Ayrıca birçok şirket, bu yarışı rakiplerinden önde bitirebilmek için güçlerini birleştiriyor.

Çinli otomotiv üreticisi Geely ile İsveçli Volvo; otomobillerde elektrifikasyon, otonom sürüş, bağlantı ve paylaşım alanlarında ortak çalışacaklarını açıkladı.

BİRLEŞME OLMAYACAK

Volvo ve Geely 2020 yılının şubat ayında otomotiv sektöründe uluslararası bir grup olmak için bir birleşme planladıklarını duyurmuşlardı. Ancak iki şirket, birleşmekten vazgeçerek birlikte çalışma kararı aldı.

Volvo CEO’su Håkan Samuelsson, şirketlerin farklı seçeneklerini değerlendirdiğini ve iki farklı şirketin iş birliğine gitmesinin büyüme ve teknolojik uyumluluk için en iyi seçenek olduğunu söyledi.

Anlaşmaya göre, Geely ve Volvo teknolojik yeniliği yürütecek ve yüksek derecede otonom sürüş gibi alanlarda birleşecek.

Geely, Volvo’yu 2010 yılında Ford’dan satın almış ve satış rekorları kırmasına yardımcı olmuştu. Volvo ayrıca 2030 yılından itibaren sadece elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı.