Volvo ve Waymo sürücüsüz araçlar için anlaştı

Volvo ve Waymo sürücüsüz araçlar için anlaştı

Volvo ve Waymo, araç paylaşım servislerinde kullanılmak üzere sürücüsüz araç geliştireceklerini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarında, elektrikli ve sürücüsüz otomobil çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo ile Amerikan otonom sürüş teknolojisi geliştirme şirketi Waymo, sürücüsüz otomobiller konusunda iş birliği yaptıklarını açıkladı.

İki şirket, araç paylaşım hizmetinde kullanılmak üzere sürücüsüz araç geliştirecek.

VOLVO, ARAÇLARIN TASARIMI VE ÜRETİMİNDEN SORUMLU OLACAK

İş birliği kapsamında Waymo'nun yapay zeka, kameralar, sensörler ve radar gibi teknolojileri geliştireceği, Volvo'nun da araçların tasarımları ve üretiminden sorumlu olacağı kaydedildi.

Ayrıca, Volvo'nun kardeş şirketleri Polestar ve Lynk & Co'nun da Waymo ile iş birliğine gideceği belirtildi.

Öte yandan, Google'in çatı şirketi Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren Waymo, sürücüsüz araç teknolojilerini Fiat Chrysler, Jaguar Land Rover ve Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın araçlarında test ediyor