Volvo, yeni elektrikli araç konseptini tanıttı

Volvo, Concept Recharge adlı yeni elektrikli konsept otomobilini görücüye çıkardı. İşte Volvo'nun gelecekteki elektrikli araç planları..

Elektrikli otomobillere en çok önem markalardan biri olan Volvo, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte, elektrikli otomobiller konusundaki gelecek planlarından bahsetti ve Concept Recharge adlı yeni elektrikli konsept otomobilini tanıttı.

Aracın, sıfırdan geliştirilmiş bir elektrikli otomobil platformu üzerine düşünüldüğünü belirten yetkililer, bu nedenle ön ızgara ve karmaşık parçalara yer vermedi.

Volvo, bu aracın firmanın yeni tasarım anlayışını yansıtan bir konsept olmasından ötürü son derece önemli olduğunu da belirtiyor.

FERAH VE KULLANIŞLI

Volvo, bu aracı tasarlarken aracın oldukça ferah olmasını istedi. Bu sebepten dolayı aracın tekerlekleri köşelerine doğru uzaklaştırıldı ve aks mesafesi de yüksek tutuldu.

Yani aracın iç mekanda oldukça başarılı bir hacim sunduğunu görebiliyoruz. Ayrıca şaft tüneli gibi yükseltilerin bulunmadığı tamamen düz bir zeminin yaratılması da yine çok kullanışlı görünüyor.

İç mekanda konsolda 15 inç'lik dikey bir multimedya ekranı da görüyoruz. Onun karşısında ise kol dayama bölmesi ve eşya koyma gözleri görülüyor.

Aracın iç mekanının da aynı dış tasarımı gibi minimalist (sade) olduğunu ve açık renklerin tercih edildiğini de görüyoruz.

Volvo'nun bu konsept aracı üretime alıp almayacağı şimdilik bilinmiyor.

Kaynak: Insideevs