Volvo, yıl sonuna kadar 4 bin çalışanını işten çıkaracak

Volvo, yıl sonuna kadar 4 bin çalışanını işten çıkaracak

Volvo, koronavirüs nedeniyle beyaz yakalı çalışan sayısını 2020 yılı sonuna kadar 4 bin 100 azaltacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Her ne kadar üreticiler fabrikaları yeniden açıp üretime devam etse de bu sefer de düşük talep sorun yaratmaya başladı. Birçok otomobil üreticisi, talep olmadığı için yüzlerce işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldı.

Bu üreticilere İsveçli şirketi Volvo da eklendi. Şirket, koronavirüsün yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle yıl sonuna kadar 4 bin 100 beyaz yakalı çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı.

Volvo CEO'su Martin Luhdstedt yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını ve bu salgın ile mücadele için alınan tedbirler bizim sektörümüzü ağır şekilde etkileyen bir piyasa durumuna yol açtı.

Talebin toparlanması ile etkilerin daha düşük olması bekleniyor ve bizim de organizasyon yapımızı ayarlamaya devam etmemiz gerekli." ifadelerini kullandı.