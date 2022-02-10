Volvo'dan elektrikli araçlara 1.1 milyar dolar yatırım

Volvo, önümüzdeki yıllarda İsveç'teki Torslanda fabrikasına yaklaşık 1.1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Otomobil markalarını etkisi altına alan küresel çip krizi etkisini artırmaya devam ederken, araç satışları da ciddi şekilde etkileniyor.

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo'nun, aylardır düşen satış trendi aralıkta da devam etmiş ve satışlar yüzde 18 düşmüştü.

Bu düşüşe rağmen, özellikle elektrikli araç pazarına yatırım yapmaya devam eden şirket, önümüzdeki yıllarda İsveç'teki Torslanda fabrikasına yaklaşık 1.1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Söz konusu yatırımla birlikte, tesisin yeni nesil elektrikli Volvo modellerinin üretimi için hazırlanması planlanıyor.

"DAHA GELİŞMİŞ VOLVO'LARA HAZIRLANIYORUZ"

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, "Bu yatırımlarla, tamamen elektrikli geleceğimize doğru önemli bir adım atıyoruz ve daha gelişmiş Volvo modellerine hazırlanıyoruz. Torslanda en büyük fabrikamız ve 2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobil üreticisi olma yolunda önemli bir rol oynayacak." dedi.

1964'te açılan Torslanda fabrikası, yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip. Yeni yatırım kapsamında yapılacak güncellemelerin ne zaman tamamlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.