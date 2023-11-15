Volvo'dan lüks elektrikli minivan: EM90 Volvo, Çin pazarı için geliştirdiği lüks elektrikli minivan (MPV) aracını tanıttı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

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Amerika ve Avrupa pazarında SUV modellerinin gerisinde kalan minivanlar, yine de birçok müşteri tarafından tercih ediliyor.

2023'ün ilk yarısında Çin'de yarım milyon minivan araç satıldı. Bunun farkında olan Çinli Geely, Volvo'nun ilk minivan aracını tanıttı.

Volvo EM90 özellikleri

Volvo EM90, 738 km'ye kadar menziliyle tamamen elektrikli bir araç. Volvo, yeni aracının 1953 Duett modelinden esinlenerek tasarlandığını söylüyor.

CATL tarafından sağlanan 116 kWh batarya paketine sahip otomobil, 30 dakikada yüzde 80 şarj olabiliyor.

Mobil bir ofisin yanında lüks bir aile aracı olarak da tasarlanan EM90 2+2+2 şeklinde üç sıra oturma alanı sunuyor.

Orta sıradaki koltuklar ısıtma, soğutma, elektrikli yatırma gibi özelliklerin yanında katlanabilir tepsi gibi özelliklerle lüks bir seyahat deneyimi vadediyor.

Volvo EM90 fiyatı

Çin pazarı için özel üretilen araç 114 bin dolar başlangıç fiyatıyla yakında satışa sunulacak.