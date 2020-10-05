Volvo'nun elektrikli otomobili XC40, bu ay içinde banttan inecek

Gelecekte üretilecek tam elektrikli Volvo'ların ilki olacak Volvo XC40, bu ay içerisinde ilk müşterisine teslim edilecek.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, gelecekte daha da sıkılaşacak emisyon kuralları nedeniyle üreticiler artık kendi elektrikli araçlarını üretmek zorunda.

Bu şirketlerden biri olan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, yeni elektrikli araç modellerini ve elektrikli araç bataryaları üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kazandırdığını açıklamıştı.

Volvo'nun 2025 yılına kadar otomobil başına CO2 ayak izini yüzde 40 azaltma hedefine doğru adımlarını hızlandırdı.

Marka, 2025 yılında küresel satışlarının yüzde 50'sinin tamamen elektrikli otomobillerden, geri kalanının ise hibrit modellerden olmasını hedefliyor.





XC40 RECHARGE SATIŞA HAZIR

Belçika'da üretimi başlayan tam elektrikli XC40 Recharge 'ın bu ay içinde ilk müşteriye teslim edilmesi planlanıyor. Bu model aynı zamanda, gelecekte üretilecek tam elektrikli Volvo'ların ilki olacak

400 KM MENZİL

Dört tekerlekten çekişli XC40 Recharge, tek bir şarjla 400 km'nin üzerinde bir menzil sunuyor. Pil, hızlı şarj sistemiyle yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj edilebiliyor.

Piller, otomobilin gövde yapısının ortasına yerleştirilmiş bir güvenlik kafesi ile korunuyor. Pillerin otomobilin zeminine yerleştirilmesi, aracın ağırlık merkezini alçaltarak devrilmelere karşı daha iyi bir koruma sağlıyor.

XC40 Recharge, markanın CMA platformunu kullanıyor. Volvo'dan ayrılarak özgür bir marka haline gelen Polestar'ın elektrikli motorunu kullanacak olan XC40 Recharge, toplamda 408 bg güç üretebiliyor.

XC40 Recharge'a olan talebin oldukça yüksek olduğunu açıklayan Volvo, ilk yıl üretecekleri model sayısının neredeyse tükendiğini de ifade ediyor.



