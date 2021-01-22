Volvo'nun sahibi Geely ile Çinli Tencent, elektrikli araçlar için güçlerini birleştirdi

Volvo'nun sahibi Geely ile Çinli Tencent, elektrikli araçlar için güçlerini birleştirdi

Volvo'nun sahibi ve Daimler'in yüzde 9.7 oranında ortağı Geely ile Çinli teknoloji firması Tencent, elektrikli araçlar için iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Son yıllarda oldukça büyük ilgi gören elektrikli araçlar için dev yatırımlar yapılıyor. Ayrıca birçok şirket, bu yarışı rakiplerinden önde bitirebilmek için güçlerini birleştiriyor.

Çinli otomotiv üreticisi Geely, ülkenin en büyük teknoloji şirketlerinden Tencent ile akıllı araç kokpiti ve otonom sürüş teknolojileri geliştirmek üzere anlaştığını duyurdu.

Volvo'nun sahibi ve Daimler'in yüzde 9.7 oranında ortağı Geely ile Tencent'in, mobil servislere ağırlık vereceği ve mobilite hizmetlerini çeşitlendireceği kaydedildi.

GEELY, DEV ŞİRKETLERLE ÇALIŞIYOR

Geely'nin bu ay sonuna kadar yeni bir elektrikli araç tanıtması bekleniyor. Şirketin söz konusu aracı diğer bir Çinli firmas Baidu ile geliştirdiği aktrılırken, Foxconn ile de ayrı bir iş birliğine gittiği ve bu iş birliğinin de otomobil üretimini kapsadığı belirtiliyor.

Öte yandan, Tencent'in de elektrikli araç üreticileri Tesla ve Nio gibi firmalarda yatırımları bulunuyor.