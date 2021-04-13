Volvo'nun satışları ilk çeyrekte yüzde 40 arttı

Volvo, Çin'de elde ettiği başarılı performans sayesinde 2021'in ilk çeyreğinde genel satışlarını yüzde 40 artırmayı başardı.

Volvo'nun 2021 Ocak-Mart dönemindeki küresel satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,8 oranında artışla 185 bin 698 adete yükseldi. Şirket, bunun "tarihindeki en iyi ilk çeyrek" olduğunu duyurdu.

ÇİN'İN KATKISI BÜYÜK

İstatistikler, Çin'deki satışların bu yılın ilk üç ayında geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 117,7 artarak 45 bin 242 araca ulaştığını gösteriyor.

Şirket, yerel olarak üretilen S90 modeline yönelik devam eden güçlü taleple birlikte satışların toparlandığını ve koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle düşen satışların artmaya başladığını belirtti.

Şirketin Avrupa'daki satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük artışla 87 bin 457 araç oldu.

Söz konusu artışa, İsveç ve İngiltere'deki satış oranlarında yaşanan güçlü yükselişin yanı sıra, pandemiyle ilgili kapanma önlemlerinin üstesinden gelmeyi başaran piyasalar da etkili oldu.

Merkezi İsveç'in Göteborg kentinde bulunan Volvo Cars'ın ana otomobil üretim fabrikaları Göteborg, Gent (Belçika), Güney Carolina (ABD), Chengdu ve Daqing'de (Çin) yer alırken, motorlar Skovde (İsveç) ve Zhangjiakou'da (Çin), gövde aksamları ise Olofstrom'da (İsveç) üretiliyor.