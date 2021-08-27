Waymo sürücüsüz taksi hizmetini genişletiyor

Google çatısı altında sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Waymo, sürücüsüz taksi testlerine yolcuları da dahil etmeye başladığını duyurdu.

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan Google'ın şirketi Waymo, yıllardır sürücüsüz robot taksi testleri gerçekleştiriyor.

Waymo, ABD'nin San Francisco kentindeki sürücüsüz araç testlerine yolcuları da dahil etmeye başladı.

Jaguar'ın elektrikli SUV modeli I-Pace ile yapılan testlerde, direksiyon başında acil durumlar içi bir operatör bulunuyor.

Sürücüsüz araç ile yolculuk etmek isteyenler ise, Waymo'nun mobil uygulaması üzerinden araç çağırma hizmeti sunuluyor.

"OTONOM ARAÇLAR YAVAŞ YAYILIYOR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Waymo'nun kıdemli ürün müdürü Sam Kansara, otonom araçların Waymo ve birçok rakibinin başlangıçta öngördüğünden daha yavaş yayıldığını kabul etti. Kansara, "Yapılması gereken çok şey var. Bu adım, yol haritamızı güçlendirmemiz için daha fazla bilgi almamıza yardımcı olacak." dedi.

Farklı geçmişlere ve işe gidip gelme ihtiyaçlarına sahip insanlardan geri bildirim isteyen şirket, geçtiğimiz ekim ayında da ABD'nin Phoenix bölgesinde herkesin tamamen sürücüsüz Chrysler Pacifica minivanlarında yolculuk yapmasına izin vermeye başlamıştı.

Otonom araç testelerini bir süredir herhangi bir sürücü/operatör olmadan gerçekleştiren Waymo, sürücüsüz taksi testlerini ise çok kısıtlı sayıda gönüllülerden oluşan müşterileri için yürütüyordu.



