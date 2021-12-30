Waymo ve Geely'den direksiyonsuz ve pedalsız elektrikli araç

Waymo ve Geely'den direksiyonsuz ve pedalsız elektrikli araç

Çinli otomotiv devi Geely ve Google'ın kardeş şirketi Waymo, direksiyonsuz ve pedalsız elektrikli araç konseptlerini tanıttı.

Direksiyon simidi veya pedalları olmayan otonom bir taksi için yeni bir tasarım, Waymo tarafından tanıtıldı.

Çinli otomobil üreticisi Geely ile ortak olan şirket, yalnızca yolcu koltukları ve çok az şeyin bulunduğu bir minivan inşa edeceğini duyurdu.

Yeni elektrikli araç, İsveç'in Göteborg şehrinde tasarlanıp geliştirilecek ve önümüzdeki yıllarda mevcut araç filosuna katılacak.

Sürüş deneyimi konusunda da açıklamalarda bulunan Waymo; yolcuların, direksiyon simidi ve pedalların olmadığı, bol miktarda baş mesafesi, diz mesafesi ve yatar koltuklar, ekranlar ve şarj cihazlarının elinizin altında olduğu, yapılandırması kolay ve konforlu bir araçla karşılaşacaklarını söyledi.

WAYMO'NUN FİLOSU GENİŞLİYOR

Waymo, sürücüsüz araçlarla ilgili birden fazla üreticiyle iş birliği halinde. Şirketin mevcut filosu elektrikli Jaguar I-Pace ve hibrit Chrysler Pasifica modellerinden oluşuyor. Bu araçlar Arizona'da sürücüsüz yolcu taşıma hizmeti veriyor.

Waymo ayrıca, Fiat Chrysler'ın sahibi Stellantis ile iş birliğini yerel teslimat servislerini de içerecek şekilde genişletti.