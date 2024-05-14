Waymo'nun robot taksileri haftada 50 bin yolcu taşıyor Google çatısı altındaki Waymo, haftada 50 bin yolcu taşıma sayısına ulaştığını duyurdu.

ensonhaber.com

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan Google'ın şirketi Waymo, yıllardır sürücüsüz robot taksi testleri gerçekleştiriyor.

Waymo, ABD'nin San Francisco kentindeki sürücüsüz araç testlerine yolcuları da dahil etmeye başlamıştı.

Jaguar'ın elektrikli SUV modeli I-Pace ile yapılan testlerde, direksiyon başında acil durumlar içi bir operatör bulunuyor.

Sürücüsüz araç ile yolculuk etmek isteyenlere ise, Waymo'nun mobil uygulaması üzerinden araç çağırma hizmeti sunuluyor.

Haftada 50 bin yolcu taşıyor

Google çatısı altındaki Waymo, haftada 50 bin yolcu taşıma sayısına ulaştığını duyurdu.

Otonom araç testelerini bir süredir herhangi bir sürücü/operatör olmadan gerçekleştiren Waymo, sürücüsüz taksi testlerini ise çok kısıtlı sayıda gönüllülerden oluşan müşterileri için yürütüyordu.