Waymo'nun sürücüsüz taksisi ABD'de ateşe verildi Waymo’nun sürücüsüz taksisi San Francisco kalabalığı tarafından tahrip edildi ve ateşe verildi. Polis, olayın nedenini araştırıyor.

ensonhaber.com

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan Google'ın şirketi Waymo, yıllardır sürücüsüz robot taksi testleri gerçekleştiriyor.

Waymo, ABD'nin San Francisco kentinde bir süredir sürücüsüz taksilerle hizmet veriyordu.

Waymo'nun aracına saldırıp yaktılar

San Francisco kentinde öfkeli bir kalabalık, kendi kendine giden Waymo’nun sürücüsüz taksisine saldırarak aracı ateşe verdi.



Saldırı 10 Şubat Cumartesi günü akşam saat 9 sularında gerçekleşti. Saldırının neden gerçekleştiği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yok.

Sebebi trafik tıkanıklığı olabilir

Sürücüsüz araçlar, tahmin edebileceğiniz gibi normal araçlardan daha yavaş hareket ediyor.

San Francisco’nun Çin Mahallesinde bulunan Jackson Caddesinde ilerleyen Waymo aracı, aktarılanlara göre küçük bir trafik tıkanıklığına neden oldu.

Daha sonra bir kişi aracın kaputuna atlayıp ön camı kırdı ve olayların fitilini ateşledi. Jaguar I-Pace model aracı ateşe vermek için içeriye yanan havai fişekler atıldı.

Halk sürücüsüz araçlara öfkeli

Öte yandan, San Francisco halkının sürücüsüz araçları istemediği daha önce biliniyor.

Geçtiğimiz yıl bir grup, Waymo ve Cruise araçlarına karşı bir protesto başlatmış ve araçların kaputlarına trafik konileri yerleştirerek onları etkisiz hale getirmişti.

Sürücüsüz araçlar San Francisco'da trafiğin tıkanması, bir otobüse çarpma ve hatta bir köpeği ezme gibi çeşitli olaylara karıştı.

Geçtiğimiz ekim ayında yaşanan en ciddi olay, sürücüsüz taksilerin geleceği konusunda büyük bir tartışma başlattı.

İnsanların kullandığı bir araç bir yayaya çarparak onu Cruise marka sürücüsüz bir taksinin önüne fırlattı.

Sürücüsüz Cruise aracı ise tekerlekler halen yayanın üstündeyken durdu ve daha sonra yeniden hareket ederek onu sürüklemeye başladı.

Bu kazanın ardından Waymo CEO'su istifa etmiş ve şirketin bazı izinleri iptal edilmişti.