Xiaomi açıkladı: SU7 elektrikli araç nerelerde satışa çıkacak Xiaomi, ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7'nin dünya çapında satışa çıkıp çıkmayacağına açıklık getirdi.

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Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıttı.

Xiaomi SU7 isimli otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretilecek.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Otomobilin fiyatı henüz belli olmasa da şimdiye kadar gelen bilgiler, aracın 26 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını gösteriyor.

Xiaomi SU7 nerelerde satışa çıkacak

Weibo'da yapılan bir soru-cevap oturumunda, Xiaomi SU7'nin dünya çapında satışa çıkıp çıkmayacağına ilişkin önemli ayrıntılar paylaşıldı.

Bu konuda şirket, ''şimdilik odak noktasının doğrudan Çin'deki iç pazar olduğunu'' belirtti.

Bu nedenle, en azından yakın bir zamanda SU7 elektrikli sedanın Çin dışında satışa çıkması beklenmiyor.

HyperOS üzerinde çalışan elektrikli aracın Aqua Blue, Verdant Green ve Mineral Grey olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

SU7'nin tek şarjla 800 kilometreye kadar mesafe kat edebildiği ifade ediliyor. Xiaomi ayrıca, SU7'nin daha büyük bir 150 kWh pil paketi içerecek olan yeni V8 versiyonunu da piyasaya süreceğini duyurdu. Bu yeni versiyon, daha uzun menzil ve gelişmiş performans sunacak.