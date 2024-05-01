Xiaomi bir ayda 10 bin elektrikli otomobil üretti Xiaomi, sadece 32 günde 10 bin adet SU7 elektrikli otomobil üretmeyi başardı.

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Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıtmıştı.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Xiaomi SU7 29 bin 900 dolar, SU7 Pro 34 bin dolar ve SU7 Max 41 bin 500 dolardan satışa sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, sadece 27 dakikada 50 bin adet satmayı başaran Xiaomi SU7 için verilen siparişler 100 bini geçti.

Xiaomi'den üretim rekoru

Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürdükten sonra sadece 32 gün içinde 10 bin adet SU7 üreterek önemli bir başarıya imza attı.

Xiaomi SU7, Tesla Model S ve Porsche Taycan Turbo gibi modellere rakip olarak konumlandırılıyor.

Şirket, SU7 ve Xiaomi ekosistemi arasında sorunsuz bir entegrasyon sağlayarak Çin'deki 20 milyon akıllı telefon kullanıcısından oluşan mevcut müşteri tabanını hedeflemeye çalışıyor.

Son verilere göre, şimdiden 5 bin 781 adet elektrikli otomobil müşterilere teslim edildi. Ayrıca şirketin elinde 75 bin 700'den fazla tam ödemesi alınmış sipariş bulunuyor.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretiliyor.

Otomobilin 800 kilometreye varan sürüş menziline sahip pilleri ise Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin yanı sıra yerli pil devi CATL tarafından sağlanıyor.